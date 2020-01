Cosa chiedono i dipendenti di Amazon sul cambiamento climatico. E cosa fa Bezos (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un piano per tagliare le emissioni, anzi per dimezzarle. All’inizio del 2019 Amazon ha lanciato il programma Shipment Zero, un percorso per portare al 50% le emissioni di Co2 prodotte dai corrieri dell’azienda guidata da Jeff Bezos, provando a mostrarsi sensibile al tema dell’emergenza climatica. Un impegno, come quello di tante multinazionali, nato dalla crescente attenzione dell’opinione pubblica (almeno di quella dei Paesi industrializzati) al cambiamento climatico. Secondo una parte dei dipendenti di Amazon però, l’iniziativa non va molto più in là del semplice greenwashing. La promessa di attenzione all’ambiente non sarebbe accompagnata da un vero sostegno al movimento ambientalista, specie se questo mobilita i lavoratori e i sindacati interni all’azienda. Come ha riportato Vox, all’inizio del 2020 Amazon avrebbe minacciato ... Leggi la notizia su open.online

