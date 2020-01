Carramba verso il ritorno su Rai 1 con Raffaella Carrà (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Carramba verso il ritorno Rai 1? È un’ipotesi tutt’altro che irrealizzabile. Il programma, condotto da Raffaella Carrà ed ideato da Sergio Japino, è andato in onda dal 1998 al 2002 e poi fece un grande ritorno nel 2008. Nella trasmissione, avveniva un’incontro tra persone comuni che non si incontravano da tempo. Proprio per questo motivo, fu inventato il termine “Carrambata”. Dopo 12 anni di assenza, dunque, il programma sarebbe pronto al grande ritorno anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Raffaella Carrà, negli ultimi anni, grazie a Stefano Coletta all’epoca direttore di Rai 3, è riuscita a trovare un suo programma fisso in prime time, ossia il talk “A Raccontare Comincia Tu”. In questa trasmissione, la Carrà ha intervistato grandi personaggi dello spettacolo, del cinema e dello sport, come Fiorello, Loretta Goggi, Renato ... Leggi la notizia su kontrokultura

