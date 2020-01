Barbara D’Urso, terremoto a Pomeriggio 5 | Cosa è la fascia protetta e come funziona (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La polemica intorno ad alcune trasmissioni e in particolare su Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5 ruota sui contenuti che i programmi condividono quando i bambini sono davanti alla tv. Ci sono norme ben precise, ma non tutti le rispettano. Fasce protette: ma Cosa sono? Da molti anni ormai esiste un regolamento che protegge … L'articolo Barbara D’Urso, terremoto a Pomeriggio 5 Cosa è la fascia protetta e come funziona proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - ImmaRella_pr : @Pupitto @carmelitadurso Conoscendolo, farebbe lui le domande a Barbara D’Urso ?? - Rossell48487465 : @vfeltri Anche Barbara d' Urso fa audience..... La dignita' pero' sta da un' altra parte -