Tutte (ma proprio tutte) le bufale di Goop, il sito di Gwyneth Paltrow (Di martedì 14 gennaio 2020) (foto: Getty Images) L’ultima: una candela aromatica “eau de pussy”, ovvero al profumo delle sue parti intime. Poco elegante? Tant’è. Eppure, This Smells Like My Vagina, questo il nome che non lascia spazio a dubbi, è già sold out su Goop, il blog/ecommerce di Gwyneth Paltrow. Costo: 75 dollari (poco meno di 68 euro) per 300 grammi di cera. I fan dell’attrice e qualche naso se li sono accaparrati nel giro di 24 ore. Del resto, recita il sito, “è una fragranza divertente, stupenda, sexy e meravigliosamente inaspettata”. Per completezza di cronaca: si tratta di una miscela di geranio, bergamotto agrumeto e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra. Tradotto: moderatamente dolce. L’idea è nata come uno scherzo tra la stessa Paltrow e il profumiere Douglas Little. Ora. Non è la prima volta che l’attrice e imprenditrice si lancia in business/consigli di salute o a tema sessuale, tra ... Leggi la notizia su wired

