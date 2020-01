Transistor: un documentario svela le difficoltà affrontate nello sviluppo dell'ispirato action RPG (Di martedì 14 gennaio 2020) Quando una società indipendente di piccole dimensioni possiede un grande successo, in genere ci sono due percorsi che possono seguire: basarsi su quello che ha reso il loro gioco un successo o provare ad andare in una direzione diversa tutti insieme e creare un marchio composto da vari titoli.Lo sviluppatore di Bastion, Supergiant Games, ha intrapreso la seconda strada dopo il successo del suo gioco, e un nuovo documentario di NoClip documenta le difficoltà affrontate per il secondo titolo, Transistor.Il video, intitolato "The Untold Story Behind the Design of Transistor", spiega come il team ha realizzato il suo secondo titolo. Decisero di utilizzare ciò che avevano appreso con Bastion, ma andarono anche in una direzione radicalmente diversa, cambiando sia lo stile di gioco, sia il gameplay che la narrazione. C'erano anche nuovi membri che si erano uniti al team durante lo sviluppo di ... Leggi la notizia su eurogamer

