Torino | uso prolungato cellulare può causare tumori alla testa

Uso del cellulare e tumore al cervello : per la Corte di appello di Torino c’è un nesso : Un riconoscimento del nesso fra l’uso prolungato e scorretto del telefono cellulare e una certa tipologia di tumore, come il nurinoma dell’ acustico, arriva in una pronuncia della Corte d’appello di Torino. E’ quanto rende noto lo studio legale Ambrosio e Commodo che ha assistito un lavoratore in un procedimento nei confronti dell’Inail.E’ stata confermata una sentenza del 2017 che si era già espressa a ...

Secondo i giudici di Torino l’uso del cellulare può causare tumori. Cosa dice la scienza? : (foto: Christopher Furlong/Getty Images) “Esiste una legge scientifica di copertura che supporta l’affermazione del nesso causale (tra uso prolungato del cellulare e lo sviluppo del tumore, ndr) Secondo i criteri probabilistici ‘più probabile che non’“. Con questa frase, riportata da Repubblica, la corte d’appello di Torino ha ratificato il pronunciamento del foro di Ivrea con cui, nel 2017, si era affermato ...

Una sentenza della Corte d’Appello di Torino mette in relazione uso del cellulare e tumori : “Uso prolungato pericoloso” : L’uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa. Lo sostiene la Corte d’Appello di Torino che, oggi – martedì 14 gennaio – ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea, emessa nel 2017, sul caso sollevato da Roberto Romeo, dipendente Telecom Italia colpito da neurinoma del nervo acustico, che TPI aveva intervistato. cellulare e tumori: la correlazione Secondo la Corte, “esiste una legge ...

Cellulare e tumori - Corte di appello di Torino conferma : “Nesso tra uso e cancro all’orecchio. Spesso studiosi sono in conflitto d’interesse” : Il tumore al nervo acustico dell’orecchio destro che ha colpito Roberto Romeo è stato causato dall’uso del Cellulare. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del giudice Luca Fadda, che nell’aprile 2017 aveva condannato l’Inail a riconoscere una rendita da malattia professionale all’ex tecnico della Telecom per l’uso “abnorme” del telefonino, dovuto al suo lavoro, nel periodo ...

