Tennis: Nicolas Jarry e Robert Farah nella rete dell’antidoping. Positivi il numero 2 del Cile e il migliore al mondo di doppio (Di martedì 14 gennaio 2020) Un terremoto di dimensioni abbastanza rilevanti scuote il mondo del Tennis, con due Positività ai test antidoping nel giro di pochissime ore. Il cileno Nicolas Jarry e il colombiano Robert Farah, infatti, sono caduti nella rete dei controlli, in due distinte occasioni: per l’uno durante le finali della nuova Coppa Davis, per l’altro in quel di Calì, a metà ottobre. Jarry, numero 78 delle classifiche mondiali, ha confessato tramite il proprio account Instagram di esser stato testato due volte durante la settimana della Caja Magica a Madrid, in un caso con riscontro negativo, nell’altro con quello che, nei fatti, gli impedisce di giocare gli Australian Open. Nelle urine del giocatore, in particolare, sono stati trovati il ligandrol, che fa parte del gruppo dei SARMs (Selective Androgen Receptor Modulators), utilizzati nello sport a scopo anabolizzante, e di stanozololo, ... Leggi la notizia su oasport

