Quando la dieta a base di spaghetti favorisce il dimagrimento | il motivo

Da qualche tempo gli scienziati hanno scoperto che la pasta non fa ingrassare e gli spaghetti, grazie ad alcuni processi, aiutano a dimagrire: ecco i motivi Per lungo tempo abbiamo creduto che la pasta, soprattutto se consumata a cena, facesse in ingrassare. Studi recenti, invece, hanno dimostrato che non è affatto così e anzi il glucosio contenuto in essa può essere evitato perché aiuta il nostro organismo e soprattutto il nostro cervello. Ovviamente esistono alcuni dettagli a cui dobbiamo fare caso prima di prepararci un enorme piatto di pasta o di spaghetti ricco di condimenti. Tra gli accorgimenti vi sono i grammi di pasta, massimo 80, e il condimento scelto. Anche il tipo di pasta da consumare va scelto con cura e gli spaghetti, grazie al diverso processo a cui vengono sottoposti per gelatinizzare l'amido, sono tra i più indicati per trovare sulla ...

