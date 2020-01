Pesce con calce edilizia: sequestro preventivo per la “Jonica Pesca” (Di martedì 14 gennaio 2020) Al posto della calce per uso alimentare nel Pesce c’era la calce edilizia. Per la “Jonica Pesca”, una delle maggiori società del settore ittico attive in Sicilia, con sede ad Acireale, è scattato il sequestro preventivo. Il provvedimento del gip è stato eseguito dal personale del comando Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catania. A Giuseppe Valastro, 68 anni, amministratore e legale rappresentante della stessa azienda, è stato notificato il divieto di dimora. Le autorità competenti avevano iniziato ad indagare sul caso negli ultimi mesi del 2018. Tutto partì in seguito ad controllo della polizia marittima, operato dalla Guardia costiera di Catania. Tale controllo era finalizzato alla verifica del rispetto della normativa nazionale e comunitaria sulla filiera ittica presso la società. La “Jonica Pesca” si occupa di stoccaggio, lavorazione e ... Leggi la notizia su notizie

