‘Non adesso…’: Caterina Balivo aggredisce verbalmente una ragazza del pubblico di Vieni da me (Di martedì 14 gennaio 2020) Il successo di Vieni da me con Caterina Balivo Dopo le puntate registrate andate in onda durante il periodo natalizia, da qualche giorno Vieni da me viene trasmesso in diretta. Infatti Caterina Balivo è tornata dalla sua vacanza in montagna dove era stata insieme al marito e ai loro due figli. In quel periodo le puntate avevano avuto un incremento d’ascolti per l’assenza in contemporanea di detto Fatto su Rai Due e soprattutto Uomini e Donne su Canale 5. Qualche giorno fa nel rotocalco condotto dall’artista napoletana è accaduto qualcosa di insolito al punto che la padrona di casa ha ripreso verbalmente una ragazza del pubblico. Cosa ha fatto di così grave? Il rimprovero in diretta a Vieni da me Qualche giorno fa, durante l’intervista a Lorenzo Farina, responsabile social del programma ed inventore della pagina Baby George ti disprezza, la padrona di casa Caterina ... Leggi la notizia su kontrokultura

