Milano, operaio Amsa sbatte la testa e perde i sensi: incidente o malore mentre lavorava, ricoverato (Di martedì 14 gennaio 2020) Un operaio Amsa di 45 anni si è sentito male durante un turno di lavoro nella giornata di lunedì 13 gennaio, all'altezza di via Comasina a Milano. L'uomo è stato trovato privo di sensi e trasportato in codice rosso a Niguarda. Le sue condizioni, apparse inizialmente gravi, sono in via di miglioramento. Non è ancora chiaro se a provocare la caduta dell'operaio sia stata una perdita di equilibrio oppure un improvviso malore. Leggi la notizia su fanpage

