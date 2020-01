Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani: “Vogliamo un terzo figlio” (Di martedì 14 gennaio 2020) Lui è un ex calciatore, lei è la musa dei film di Federico Moccia: Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani sono una coppia consolidata. Per la prima volta, a Verissimo, hanno raccontato i dettagli della loro storia d’amore e annunciato la volontà di allargare la famiglia. Si pensa ad un maschietto Si pensa ad un nuovo arrivo, quindi, in casa Aquilani. Ad annunciarlo è stata la coppia all’interno della trasmissione di Silvia Toffanin. La coppia, che ha già due bimbe, è ora alla ricerca del maschietto di casa. “Lui ha sempre desiderato il figlio maschio” ha detto la Quattrociocche rivolgendosi al marito, “e non vi nascondo che in cantiere c’è l’idea di un’altra gravidanza”. La coppia ha già Aurora e Diamante, le due regine di casa, almeno per Aquilani: “Loro sono le mie fidanzate, lei ormai è al terzo posto, a volte la mettiamo in disparte, per questo a volte litighiamo anche”. ... Leggi la notizia su thesocialpost

