LIVE Snowboard | PSL Bad Gastein 2020 in DIRETTA | doppietta per l’Italia | primo posto di

19:48 Giornata oltremodo positiva per i colori azzurri, che per poco non hanno monopolizzato il podio. Roland Fischnaller, nonostante il quarto posto finale, si può ritenere soddisfatto, visto che l'austriaco Benjamin Karl, secondo in classifica alle spalle dell'azzurro, è uscito agli ottavi di finale. 19:46 Daniele Bagozza si aggiudica la quinta tappa di Coppa del Mondo, piazza d'onore per Maurizio Bormolini! 19:44 Adesso è il momento del derby azzurro tra Bagozza e Bormolini! 19:42 Purtroppo conclude in quarta piazza Roland Fischnaller, che comunque allunga il classifica rispetto ai suoi diretti inseguitori. Terzo piazza per Stefan Baumeister. 19:40 Tocca agli uomini, Italia vicina all'impresa. 19:38 Non riesce l'impresa al rientro ad Ester Ledecka, il primo posto è della tedesca Ramona

