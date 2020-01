LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: seconda manche in tempo reale (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Buonasera e bentornati a Flachau. Tra 30 minuti scatterà la seconda manche dello Slalom valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino Il programma odierno Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda manche dello Slalom speciale valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile in programma a Flachau, in Austria: oggi, martedì 14 gennaio, alle ore 20.45 scatterà l’inversione delle prime 30 classificate al termine della prima prova. Al termine della prima discesa la slovacca Petra Vlhova comanda con il crono di 53″32, con un margine di 0″60 sulla statunitense Mikaela Shiffrin, mentre è terza l’austriaca Katharina Liensberger a 0″65. In casa Italia c’è il 13° posto di Irene Curtoni a 2″09 dalla vetta, mentre Marta Rossetti è 30ma a 3″14. OA Sport vi propone la ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom #Flachau 2020 in DIRETTA: seconda manche in tempo reale - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: Vlhova fa malissimo a Shiffrin 10ma Irene Curtoni - #alpino… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Flachau 2020 in DIRETTA: si parte sarà Shiffrin-Vlhova! Peterlini per stupire - #alpino… -