LIVE Besiktas-Brindisi 96-67, Champions League basket 2020 in DIRETTA: i turchi dominano i pugliesi e volano in classifica! (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 19.49 Grande partita di Besiktas che si sveglia nella maniera corretta con un attacco produttivo quest’oggi: +29 a fine partita nel 96-67 contro l’Happy Casa Brindisi. Notte fonda per i pugliesi, che dopo la vittoria contro Cantù e la rimonta sfiorata contro Digione, si confermano poco adatti in Europa. Ancora nessuna vittoria in trasferta sin qui: qualificazione complicata perdendo ad Istanbul, con Brindisi vittima della sfuriata di Savas e i suoi 17 punti e i 18 di McKissic. Non bastano le triple di Tyler Stone: per Francesco Vitucci ci sarà da studiare. FINE QUARTO QUARTO 96-67 Ottimo esordio anche per il 2000 Can Gondur. 94-67 Turgut esordisce con un canestro. 92-67 Altro alley oop per Brown. 92-65 Gaspardo prova a rendere meno passivo il risultato… 92-63 Gotcher ... Leggi la notizia su oasport

