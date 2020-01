Laser Film salvaguarda i propri asset in modo semplice e sicuro grazie a Optical Disc Archive di Sony (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gennaio 2020: Laser S. Film, nota società di post-produzione televisiva e cinematografica, punto di riferimento di grandi major nazionali e internazionali, come Sky, RAI Cinema, Cattleya, Eagle Pictures ha scelto la soluzione Sony Optical Disc Archive (ODA) per l’archiviazione sicura di tutti i dati relativi alle lavorazioni video e audio. La soluzione Sony assicura una conservazione dei dati centenaria anche in condizioni ambientali non controllate. Il sistema di archiviazione a lungo termine, Sony ODA, basato sulla Libreria robotizzata Petasite ODS-L30M e controllato dal software Sony File Manager2, è in grado di automatizzare il trasferimento di grandi quantità di file e dati verso le “cartridge” ODA con la massima sicurezza e in completa autonomia. La tecnologia GEN2, utilizzata all’interno della libreria robotizzata ODS-L30M, offre una capacità di archiviazione complessiva ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Laser Film salvaguarda i propri asset in modo semplice e sicuro grazie a Optical Disc Archive di Sony - - shefuckingdeadd : @parabamine Non dirlo a mia madre ma anche a me :) però si in effetti con le spade laser ci giocavamo anche io e mi… - Andrea_btw : RT RT StarWarsIT: L'arma dei Cavalieri Jedi, la tua vita dipende da quest’arma. Quale spada laser appare più a lung… -