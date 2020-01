Fermato in Spagna il marito della donna scomparsa a Padova (Di martedì 14 gennaio 2020) Si trova a disposizione della polizia spagnola Mohamed Barbri, 40 anni, indagato per uxoricidio e occultamento di cadavere di Samira El Attar. La moglie era scomparsa a ottobre e l'uomo, a inizio gennaio, si era allontanato da Stanghella (paese in provincia di Padova) facendo perdere le proprie tracce. Contro l'uomo emesso mandato di arresto europeo Nei confronti di Mohamed Barbri era stato emesso un mandato di arresto europeo richiesto dalla Procura della Repubblica di Rovigo sulla scorta delle evidenze investigative riferite dai Carabinieri di Padova. Attualmente l'uomo è in attesa di estradizione. Leggi la notizia su tg24.sky

TgrVeneto : E' stato rintracciato e fermato dalla polizia spagnola il marocchino 40enne Mohamed Barbri, indagato per l'omicidio… - BlitzQuotidiano : Samira el Attar, fermato in Spagna il marito: è in attesa di estradizione - zazoomnews : Padova fermato e arrestato in Spagna luomo sospettato per la scomparsa della moglie - #Padova #fermato #arrestato… -