Ecco come sarà la missione europea in Libia (Di martedì 14 gennaio 2020) Una missione europea sotto l’egida delle Nazioni Unite in Libia sarebbe pronta a partire. Ormai negli ambienti diplomatici del Vecchio continente, si dà per imminente un accordo in tal senso, anche se ancora occorre aspettare gli esiti e le evoluzioni che arriveranno in giornata da Mosca. E le notizie dalla capitale russa, da cui nelle scorse ore il generale Haftar è partito senza aver firmato nulla, non appaiono al momento positive. Intanto, però, il quadro della missione dell’Ue sembra prendere forma. Quattro Paesi impegnati Così come trapelato da Bruxelles, i Paesi europei coinvolti nella possibile operazione dovrebbero essere quattro: Italia, Francia, Germania e Spagna. Si tratterebbe dunque dei due governi maggiormente interessati al dossier libico, ossia il nostro e quello transalpino, con l’aggiunta del governo di Berlino che sta provando ad organizzare la ... Leggi la notizia su it.insideover

NicolaPorro : Ci sono 2?? piccole norme nell’ultima #manovra finanziaria, nascoste nelle pieghe dei commi, che danno il senso di… - Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray risponde colpo su colpo a Sergio Romano @RagazzidiTehran - Avvenire_Nei : Cappotti e sciarpe in dono. Ecco i «muri della gentilezza»: dove sono e come funzionano -