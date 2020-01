Daniele Dal Moro ruba una corteggiatrice a Carlo? Le anticipazioni di UeD (Di martedì 14 gennaio 2020) Registrazione Uomini e Donne: Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli si contendono subito una corteggiatrice Oggi c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. Ed è stato subito il nuovo arrivato a far molto discutere il pubblico in studio. Cos’è successo? Come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli sono usciti con la stessa corteggiatrice, il cui nome è Ginevra. Due esterne decisamente diverse. Difatti Daniele Dal Moro e Ginevra hanno subito mostrato di essere molto affiatati e complici. Lei, addirittura, ha anche confidato al bel tronista dei suoi difficili rapporti con il padre perchè è riuscito a metterla a suo agio. Maria De Filippi ha poi mandato in onda l’esterna della ragazza con Carlo Pietropoli. E in questa occasione la corteggiatrice è rimasta decisamente sulle sue, respingendo ogni avance di ... Leggi la notizia su lanostratv

