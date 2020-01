Dakar 2020, vittorie per Peterhansel e Quintanilla. In difficoltà Carlos Sainz (Di martedì 14 gennaio 2020) La nona tappa della Dakar 2020 nel segno di Peterhansel e Quintanilla. Riaperta la Generale nelle auto, Brabec si difende. HARADH (ARABIA SAUDITA) – La nona tappa della Dakar 2020 nel segno di Peterhansel e Quintanilla. Sono loro due i vincitori di questa frazione con la Generale delle auto che è stata riaperta vista qualche difficoltà per Carlos Sainz. Si difende Fernando Alonso. Dakar 2020, Peterhansel vince nelle auto. Crollo Sainz Nuovo sigillo di Stéphane Peterhansel. Il francese ha conquistato l’ennesima vittoria in questa Dakar 2020 precedendo di soli 15 secondo il campione in carica al-Attiyah. Un secondo posto fondamentale per il qatariota che ha riaperto il discorso della generale visto il quarto posto di Carlos Sainz a 6’31” dal vincitore. Giornata in difesa per Fernando Alonso che ha concluso la frazione in nona posizione con ... Leggi la notizia su newsmondo

