CES 2020: AMD annuncia la scheda grafica RX 5600 XT ed i processori Ryzen 4000 mobile - articolo (Di martedì 14 gennaio 2020) AMD al CES 2020 ha svelato la sua prossima grossa release nel settore delle schede grafiche, ovvero la Radeon RX 5600 XT. Piazzandosi nel mezzo tra le precedentemente annunciate RX 5500 XT e 5700 XT, questa nuova GPU è pensata per il gaming a 1080p ad alto profilo ed il gaming 1440p senza pretese, e si va a scontrare con le proposte pari fascia di Nvidia, le GTX 1660 Super e 1660 Ti, nell'acceso mercato sotto i $300.Stando ai dati forniti da AMD, la 5600 XT surclassa la pari prezzata GTX 1660 Ti del 12-26 percento in Call of Duty Modern Warfare, The Division 2 e Gears of War 5 a 1080p, con Gears 5 che è il titolo che fa segnare il maggiore distacco. Neanche a dirlo, questi sono tutti titoli DirectX 12, territorio in cui storicamente AMD fa meglio delle proposte di Nvidia. Sarà quindi interessante vedere come si comporterà la RX 5600 XT anche nei titoli DirectX 11, terreno storicamente ... Leggi la notizia su eurogamer

rscano : Google vi leggerà i siti web. Ma se i siti web sono sviluppati male, leggerà anche a voi porcheria. Come la legge a… - beppe_grillo : L’industria tecnologica si sta preparando per il più grande evento che è partito oggi e proseguirà fino al 10 genna… - beppe_grillo : Ecco tutte le novità del #CES di quest'anno. -