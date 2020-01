Bus inghiottito da voragine in Cina: almeno 6 morti (Di martedì 14 gennaio 2020) Incidente a Xining, nella provincia occidentale di Qinghai, in Cina: un autobus è stato inghiottito da un’enorme voragine apertasi in strada e almeno 6 persone sono morte. Dopo il crollo della strada, si sarebbe anche registrata un’esplosione. Alcuni pedoni sono stati inghiottiti dalla voragine. Sedici persone sono rimaste ferite.L'articolo Bus inghiottito da voragine in Cina: almeno 6 morti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

