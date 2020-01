Basilicata, tentata concussione e corruzione: arrestato sindaco nel Potentino. I pm: “Appalti in cambio di operai per ristrutturare casa” (Di martedì 14 gennaio 2020) Minacciò la revoca di un affidamento a una ditta per favorire la sua compagna e affidò dei lavori del Comune a un imprenditore che mise a disposizione i propri operai per ristrutturare la sua casa. Con queste accuse è stato arrestato il sindaco di Palazzo San Gervasio, Michele Mastro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha sposato la tesi della Squadra mobile del capoluogo lucano, incaricata delle indagini dalla procura, firmando tre misure cautelari. Mastro è accusato di tentata concussione e corruzione per due distinte vicende. Il primo reato è contestato al sindaco del Comune Potentino, poco meno di 5mila abitanti, per “condotte intimidatorie” ai danni della ditta che gestisce per conto della Prefettura il Centro per i rimpatri: il primo cittadino avrebbe minacciato di fare revocare l’affidamento, con lo scopo di favorire la sua compagna, assunta proprio ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

