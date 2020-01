Vomero, scritte razziste contro l’apertura locale giapponese (Video) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – scritte razziste sui muri e sulle vetrine di un locale giapponese che sta per aprire al Vomero. Il locale Giappo SushiBar, è presente già nella zona di Chiaia e sta per essere inaugurato un secondo punto al Vomero, ma qualcuno non è d’accordo con questa apertura e ne ha imbrattato l’ingresso. Il proprietario, Enrico Schettino: “Non ci ferma nessuno. Da un lato sorrido per la bravata, dall’altro elimino con l’alcol l’ennesima stupida ferita che lascia questa città”. “Insulti razzisti, bestemmie, inni alla droga ed ai roghi. Ci siamo risvegliati così: decine di scritte rivestono il nuovo locale che apriremo al Vomero a Napoli”, ha spiegato lo stesso Schettino, sulla sua pagina Facebook. “Siamo in pieno centro, a piazza fuga. “Cinesi di m****”, “Porco ***o”, “w la droga”, “meno polizzei”. ... Leggi la notizia su anteprima24

NapoliToday : #Cronaca #Vomero 'Cinesi di m...': scritte ingiuriose e razziste contro il locale giapponese che aprirà al Vomero… -