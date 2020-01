Salerno, “Memoria e Shoah” per non dimenticare: incontri negli istituti superiori cittadini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il Comune di Salerno ha proposto e organizzato per le classi quarte e quinte delle scuole medie superiori cittadine il Progetto “Memoria e Shoah”, per non dimenticare. L’iniziativa si concluderà lunedì 11 febbraio al Teatro Augusteo con Tatiana Bucci, una delle ultime testimoni sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, e Mario De Simone, fratello di Sergio De Simone, il bambino che fu selezionato per gli esperimenti mortali nei lager, per aver chiesto di vedere la mamma. Al progetto, che prevede una serie di incontri in diversi istituti scolastici, e voluto dal Sindaco Vincenzo Napoli e dal Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa, hanno finora aderito le seguenti scuole: Istituto Nautico, Liceo scientifico Da Vinci – Genovesi, Istituto Santa Caterina, Liceo classico De Sanctis, Liceo ... Leggi la notizia su anteprima24

