Ruby: teste, ad Arcore una stanza buia dove Berlusconi aveva rapporti sessuali (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Barbara Guerra mi raccontò che c'era una stanza buia ad Arcore, perché forse lui voleva stare al buio per non farsi vedere, in cui le ragazze 'cavalcavano' a turno il presidente Silvio Berlusconi". Ad affermarlo, nell'aula del processo Ruby ter in cui l'ex premier è imputato per corruzione in atti giudiziari è stato l'ex agente dello spettacolo Francesco Chiesa Soprani. Il testimone della Procura ha anche riferito che "Barbara Guerra (una delle ospiti di Villa San Martino, ndr) mi disse di avere avuto rapporti sessuali con Berlusconi quando andava a cena da lui e che gli aveva chiesto 500mila euro piu' una casa per far si' che questa cosa non venisse fuori. Guerra aggiunse che Berlusconi aveva dato la sua disponibilita' a pagarla". È una testimonianza, quella di Francesco Chiesa Soprani, già assolto nell'ambito dell'inchiesta 'Vallettopoli' dall'accusa di induzione e ... Leggi la notizia su agi

