Pamela Prati replica alle accuse di Barbara d’Urso: “Un’offesa essere associata al suo programma” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continua a distanza la querelle tra Barbara d'Urso e Pamela Prati. La conduttrice di Canale5, ospite a Verissimo, parla delle accuse ricevute da Massimo Giletti su come il suo programma ha gestito il caso Prati. Lei ribadisce di essere sotto testata giornalistica e dice di non volersi curare delle critiche. Non manca la stoccata a Pamela Prati, che avrebbe sfruttato il successo del suo programma per fare serate sotto il suo logo. La show girl smentisce: "Per me è offensivo essere associata al programma" e difende Giletti: "Inopportuno tirarlo in causa dopo il lutto". Leggi la notizia su fanpage

