Omicidio Simonetta Gaggioli, morta avvelenata dalla nuora: arrestata (Di lunedì 13 gennaio 2020) C’è un’importante svolta nel caso dell’Omicidio di Simonetta Gaggioli, 73 anni, la quale sarebbe stata avvelenata dalla nuora. Quest’ultima è dunque stata arrestata. L’accusata è la 31enne Adriana Pereira Gomes, che viveva in casa con la vittima e il marito, Filippo Andreani, figlio della Gaggioli. Nella loro abitazione c’erano anche i loro figli. Il corpo della donna era stato ritrovato la scorsa estate a Riotorto, vicino Piombino, in provincia di Livorno. Il cadavere si trovava in un sacco di plastica e, al momento del ritrovamento, era in avanzato stato di decomposizione. Il figlio della 73enne aveva lanciato l’allarme qualche giorno prima, denunciando la scomparsa della madre. Sul corpo non risultavano evidenti segni di violenze, ma l’autopsia e vari esami effettuati avrebbero confermato che potrebbe essere stata avvelenata da un mix ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

