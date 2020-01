Libia, Conte vuole il cessate il fuoco (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quando, in una vasta sala con le bandiere italiane e turche sullo sfondo, Giuseppe Conte e Recep Tayyip Erdogan hanno iniziato la conferenza stampa dopo il loro bilaterale, da Mosca ancora non si ha ufficialità sull’esito della trattativa tra Fayez Al Sarraj e Khalifa Haftar in corso sotto la supervisione di Vladimir Putin. Eppure dell’accordo se n’è iniziato a parlare come di un qualcosa di attuale, già dato per fatto. Segno di come, sul dossier libico, oramai la svolta appare prossima. Il ruolo dell’Onu Punto di convergenza comune tra Conte ed Erdogan sembra essere, in primo luogo, la presenza delle Nazioni Unite in Libia. Uno degli elementi principali dell’accordo che si sta mediando a Mosca riguarda proprio il ruolo dei caschi blu. Secondo il presidente del consiglio, la loro presenza sarà indispensabile per la stabilità del Paese nordafricano: ... Leggi la notizia su it.insideover

