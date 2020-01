Grande Fratello Vip 2020 | Clizia Incorvaia | “Perché è finita con Francesco Sarcina”

Salvo del Grande Fratello Vip - squalificato per le gravi dichiarazioni su Elisa De Panicis - (VIDEO) : Il gieffino Salvo Veneziano si esprime volgarmente su Elisa De Panicis; il Grande fratello lo squalifica Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande fratello Vip perché ha parlato in maniera molto grave di Elisa De Panicis. Infatti, le dichiarazioni che ha fatto a proposito della donna nella casa del Grande fratello vip, quarta edizione, stanno indignando molto il popolo del web. squalificato per il discorso che ha intrattenuto con i suoi ...

