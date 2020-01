Giovane modella muore, cercava di scattare un selfie (Di martedì 14 gennaio 2020) Questo articolo Giovane modella muore, cercava di scattare un selfie è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giovane modella precipita da una scogliera, da circa trenta metri di altezza mentre cercava di scattarsi un selfie. La notizia è di poche ore fa e riguarda la morte di una Giovane modella e influencer di ventuno anni che è precipitata da trenti metri di altezza in Australia mentre cercava di farsi un selfie, che … Leggi la notizia su youmovies

_Amneriss_ : @_DAGOSPIA_ Ha infatti il fisico da modella senza troppe curve Kaia che ha un viso deliziosamente bello un corpo in… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Giovane modella si sporge da una #scogliera per scattarsi un selfie, precipita per 30 metri e muore - leggoit : Giovane modella si sporge da una #scogliera per scattarsi un selfie, precipita per 30 metri e muore -