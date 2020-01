Gianni Sperti contro Anna Tedesco | La dama tradisce il trono over di Uomini e Donne (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sembrerebbe proprio che Gianni Sperti sia andato contro Anna Tedesco a causa dell’ennesimo gesto poco chiaro della dama. Dai social infatti è emerso che la dama abbia tradito il trono over di Uomini e Donne. Cosa è successo? Al trono over di Uomini e Donne, soprattutto nel parterre femminile, i dissapori sono sempre all’ordine del … L'articolo Gianni Sperti contro Anna Tedesco La dama tradisce il trono over di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

