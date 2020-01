Cast e personaggi de La Guerra è Finita dal 13 gennaio su Rai1: Michele Riondino nel dramma tra Olocausto e guerra (Di lunedì 13 gennaio 2020) Michele Riondino sarà a casa di Cast e personaggi de La Guerra è Finita, la nuova fiction di Rai1 in onda da oggi, 13 gennaio. Sono trascorsi solo pochi giorni dalla fine del secondo conflitto mondiale, ed è qui che troviamo i personaggi, all’alba di una nuova era e di una nuova vita per tutti ma, per chi ha vissuto l’orrore dei lager nazisti e l’Olocausto, il ritorno a casa non spazza via tutto il dolore provato.La regia di Michele Soavi prova a raccontare questo particolare periodo storico in quattro serate su Rai1 proprio insieme a Michele Riondino e Isabella Ragonese, con la firma di Sandro Petraglia e la produzione Palomar.https://twitter.com/RaiUno/status/1216414649601679361Cast e personaggi de La Guerra è Finita ripartono dai giorni successivi alla Liberazione con i pochi superstiti delle deportazioni rientrati in Italia, si ritrovano a fare i conti con una difficile ... Leggi la notizia su optimaitalia

