Calendario Europei pattinaggio artistico 2020: date, programma, orari e tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mancano solo sette giorni all'inizio di uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Si svolgeranno infatti dal 20 al 26 gennaio presso la La Steiermarkhalle di Graz (Austria) i Campionati Europei 2020 di pattinaggio artistico, evento che vedrà coinvolti i migliori atleti del vecchio continente. I colori azzurri saranno rappresentati da una squadra giovane e competitiva. Oltre ai senatori Charlène Guignard-Marco Fabbri (danza) e Nicole Della Monica-Matteo Guarise (coppie) saranno della partita infatti giovani talenti come Matteo Rizzo e Daniel Grassl, entrambi in lizza per una medaglia, e debuttanti assoluti come Gabriele Frangipani e Alessia Tornaghi. A completare la spedizione ci saranno inoltre le seconde coppie, pronte a proseguire la lenta scalata verso le posizioni di vertice, ovvero Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Jasmine Tessari Francesco Fioretti.

