Accademia ED - Il Master Mobility Manager è la novità del 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Master Mobility Manager è la novità 2020 di Accademia ED. Realizzato in collaborazione con Quattroruote, Assolombarda, Amat e Fleet&Business, è dedicato alle nuove figure professionali in grado di comprendere i profondi cambiamenti in tema di mobilità. Il suo scopo è quello di formare una nuova generazione di Manager qualificati e di ampia formazione, in grado di inquadrare le nuove problematiche con soluzioni che vanno incontro alle smart city che si stanno formando, alle nuove tecnologie e agli innovativi modelli di business che ogni giorno fanno capolino sul mercato.Mobilità aziendale: la protagonista. Un percorso di studi che unisce le competenze dei redattori di Quattroruote e di Fleet&Business ai differenti punti di vista dei maggiori player del settore: dalle istituzioni alle aziende di trasporti e di logistica, a chi si occupa, naturalmente, di mobilità ... Leggi la notizia su quattroruote

