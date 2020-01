A New York come la Signora Maisel (anni ’50) (Di lunedì 13 gennaio 2020) La fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselLa fantastica Signora MaiselL’ultima novità per fare un tour di New York? Viverla così com’era negli anni ’50, ripercorrendo i luoghi di una delle serie più amate del momento ambientate proprio in quel periodo: La Fantastica Signora Maisel, di Amy Sherman-Palladino, in onda ormai con la terza stagione su Amazon Prime Video con protagonista Rachel Brosnahan che interpreta Midge Maisel, star della comicità e icona di stile. A proporre l’idea è On Location Tours, agenzia specializzata in itinerari dedicati ... Leggi la notizia su vanityfair

New York - in pensione a 28 anni : “Vi racconto come ho fatto” : Il racconto di JP Livingston, una ragazza di New York andata in pensione a soli 28 anni d’età. La donna racconta la formula vincente che ha trovato per la sua vita. In pensione a 28 anni . Ebbene sì: 28. Non è un errore di battitura, ma una sconcertante realtà avvenuta a New York . La protagonista […] L'articolo New York , in pensione a 28 anni : “Vi racconto come ho fatto” proviene da www.inews24.it.

Crisi Iran-Usa - come è stata evitata una guerra che nessuno voleva. Il retroscena del New York Times : Per circa una settimana il mondo è stato con il fiato sospeso per il timore che, con l’uccisione di Generale Soleimani, capo delle forze Quds dell’Iran, potesse scoppiare un nuovo conflitto mondiale. La giustificazione usata dagli Stati Uniti era che il Generale iraniano stesso progettando un attacco “imminente” di sostanziale portata contro le forze americane. In un lungo articolo il New York Times racconta come ci ...

New York Times - i 52 posti da vedere nel 2020 : l’Italia piazza 3 luoghi! : New York Times , ecco i 52 posti da vedere assolutamente nel 2020 : l’Italia piazza 3 luoghi in questa speciale graduatoria. Anche quest’anno, come accade ormai da tempo, il ‘New York Times ‘ ha stilato una speciale graduatoria con le 52 mete turistiche da vedere assolutamente nel corso del 2020 . L’Italia piazza addirittura 3 posti nella classifica […] L'articolo New York Times , i 52 posti da vedere nel 2020 : ...

Minacce Usa all’Iraq - Trump pronto a bloccare il conto in banca iracheno a New York con gli introiti del petrolio : La tensione resta alta tra Stati Uniti e Iraq, anche per via delle nuove Minacce da parte del capo dell Casa Bianca. Il Dipartimento di Stato ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero impedire l’accesso all’Iraq al conto alla Federal Reserve Bank di New York , qualora il Paese mediorientale dovesse espellere le truppe statunitensi dalla regione. A rivelarlo è il Wall Street Journal, che menziona funzionari iracheni. «L’Iraq, come altri ...

La lotta tra mafia e sindacati per i bagel di New York : Una storia iniziata negli anni Venti con scontri tra famiglie criminali, scioperi vittoriosi e maledizioni yiddish

La Sicilia incoronata dal New York Times regina mondiale delle vacanze 2020 : La Sicilia eletta meta dell’anno 2020 secondo il News York Times . Sarà un anno d’oro per il turismo dell’Isola secondo il celebre quotidiano americano secondo cui la Sicilia è il settimo posto del mondo da visitare quest’anno. Non solo per le sue bellezze storiche e ambientali o la tradizione gastronomica Sicilia na ma anche un’app per dispositivi mobili che aiuta residenti e turisti a fotografare e denunciare ...

I 10 migliori polizieschi ambientati a New York : https://www.youtube.com/watch?v=d06vGEzBms8 In America ci sono due tipi di polizia: quella di Los Angeles e quella di New York . La prima lavora sugli inseguimenti, ha a che fare con la criminalità violentissima e gli scontri a fuoco di massa. La seconda, invece, combatte la follia degli interni, le notti illuminate dai semafori e i nascondigli nei palazzi. City of Crime, in uscita questa settimana e prodotto da fratelli Russo (Anthony e Joe), ...

Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito a causa del razzismo - secondo il New York Times : Il motivo dietro la scelta di Harry e Meghan Markle, secondo il New York Times Il prestigioso quotidiano statunitense si è fatto un’idea sul motivo che avrebbe spinto il principe Harry e Meghan Markle a lasciare il Regno Unito per trascorrere più tempo nel Nord America e a rinunciare al ruolo di membri “senior” della Famiglia Reale. È il razzismo , secondo quanto scrive Afua Hirsch giornalista, avvocato e attivista per lo ...

52 posti del mondo da vedere nel 2020 - secondo il New York Times : Dal Tagikistan alle Asturie, passando per Addis Abeba e le Alpi Giulie, con tre destinazioni italiane

Viaggi 2020 - le 52 mete consigliate dal New York Times : Come ogni anno il New York Times ha stilato l’elenco delle mete di Viaggi o del 2020 . Ben 52 luoghi da visitare nei prossimi mesi. E nella classifica spuntano anche tre mete italiane, due regioni e una città, che secondo il giornale a stelle e strisce sono assolutamente da visitare nel corso dell’anno che è appena iniziato. Sicilia La prima meta italiana è al settimo posto. È la Sicilia, scelta per la sua svolta green, per il suo ...

A New York aprirà il negozio a tema Harry Potter più grande del mondo : Maghi e Babbani di tutto il mondo riunitevi: a New York apre il negozio a tema Harry Potter più grande del mondo !

Aereo ucraino caduto in Iran : il video diffuso dal New York Times : Il New York Times diffonde un video in cui l’ Aereo della Ukraine Airlines viene colpito da un missile sopra Teheran prima di cadere al suolo. Un video ripreso dal cellulare, ma che secondo il giornale statunitense immortalerebbe il momento in cui il velivolo è stato colpito dalle forze Iran iane. Aereo ucraino precipitato E’ di poche ore fa il video diffuso dal New York Times dove si vede l’ Aereo della Ukraine Airlines essere colpito da un ...

Ecco come il New York Times ha ricostruito l’abbattimento dell’aereo a Teheran – Il video : «This is a developing story». Su Twitter Christiaan Triebert, giornalista investigativo del New York Times , spiega come il suo giornale ha lavorato al video pubblicato in esclusiva in cui potrebbe essere nascosta la chiave per capire l’origine dello schianto del volo PS752. Una chiave che allontanerebbe ancora di più l’ipotesi che si sia trattato solo di un incidente. Il Boeing 737 è partito dalll’aeroporto di Teheran alle ...

52 posti da visitare assolutamente nel 2020 - secondo il New York Times : Il 2020 porta con sé nuovi luoghi da esplorare: ma da dove cominciare? Il New York Times ha pubblicato una lista dei 52 posti da non perdere nel nuovo anno. Tra le mete da visitare assolutamente anche tre italiane, che si classificano rispettivamente al settimo e al 37esimo e al 51esimo posto: si tratta della Sicilia, del Molise e di Urbino. In vetta alla classifica c’è, invece, Washington, una città che pullula di ...

La Sicilia eletta dal New York Times meta turistica del 2020 : Il New York Times incorona la Sicilia tra le mete del 2020 e prevede un aumento delle presenze turistiche americane sull’isola. Se la Sicilia totalizzerà nel 2020 un’impennata delle presenze turistiche, il merito sarà anche del quotidiano di New York. Il giornale New York Times ha inserito la Sicilia, con il Molise e Urbino tra le e 52 destinazioni da visitare nel 2020. Così tra Tokyo, le Bahamas, la Groenlandia, e altre mete da ...

