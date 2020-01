Video – Thomas Strakosha consola David Ospina dopo l’errore decisivo in Lazio-Napoli (Di domenica 12 gennaio 2020) Lazio-Napoli era una partita molto attesa nell’ambiente azzurro. In pochi avrebbero pensato che a deciderla sarebbe stato un errore del portiere, il secondo di fila dopo l’infortunio di Alex Meret contro l’Inter. Stavolta è toccato a David Ospina, che nel tentativo di dribblare Ciro Immobile ha praticamente consegnato all’avversario la palla del definitivo 1-0. In mixed zone, il portiere della Lazio Thomas Strakosha ha risposto a una domanda del giornalista Emanuele Celeste relativa all’errore marchiano del suo collega, consolandolo. “Mi dispiace molto per Ospina, ma lui è un bravissimo portiere e non serve neanche che io dica qualcosa. È un fenomeno con i piedi, però quando sei così bravo i piedi cerchi di rischiare qualcosa in più per aiutare la tua squadra. Però prendendo i rischi puoi sbagliare. Questo non è un errore che gli macchia una carriera, ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

