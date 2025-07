Sella Stacy Davis non mette limiti ai sogni | Crescere ancora e portare Cento ai playoff

Sella Stacy Davis, un talento senza limiti, non si accontenta di sogni: mira a crescere ancora e a portare la sua squadra ai playoff. Dopo aver mantenuto la promessa di tornare in campo, sfidando ogni ostacolo con determinazione, il suo ritorno negli Stati Uniti non ha spento la sua passione. La sua storia è fatta di tenacia e ambizione, e ora...

Una promessa è una promessa, e Stacy Davis l'ha mantenuta. "Tornerò", aveva sussurrato a tanti in cittĂ una volta arrivato il rompete le righe ufficiale da parte di coach Di Paolantonio e della societĂ , pochi giorni dopo averne timbrati 18 nella sfida-salvezza in casa con Forlì, annichilita alla Baltur Arena nell'ultima di stagione regolare. Poi il ritorno negli States e le trattative per restare, terminate con successo nonostante le richieste, dall'Italia e dall'estero. Così, lo show di Davis continuerĂ , a Cento, per il secondo anno di fila. Davis, intanto come sta? "Sto bene, l'estate sta andando alla grande.

