Loreto, c’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico. In duecento a benedire l’avventura che verrà.

Loreto C8217232, un nome che unisce passato e presente, ha celebrato la sua straordinaria rinascita con una festa indimenticabile. Più di una semplice conferenza stampa, è stato un vero inno alla passione e alla determinazione di una comunità che ha scritto un nuovo capitolo. Tra entusiasmo e orgoglio, il campo dell’oratorio ha risuonato di storie e sogni condivisi. Perciò ci sta la certezza che questa avventura sia solo all’inizio di qualcosa di grande.

Più che una conferenza stampa è stata una festa. Salvarsi sull'orlo del precipizio è una bella sensazione: a celebrare l'impresa del Loreto, promosso in B nazionale sul campo e iscritto al campionato sul filo di lana, c'erano oltre 200 persone fra addetti ai lavori, ragazzi delle giovanili, genitori, dirigenti di altre società . L'evento ha preso vita nel campetto dell'oratorio, per ricordare le origini parrocchiali del club. Perciò ci sta la battuta di Alessandro Mengucci, che con l'entrata di Consultinvest ha salvato la serie B: "Voglio ringraziare chi ci ospita, Don Giuseppe, spero che preghi anche per noi".

