L' allarme di Netanyhau | L' Iran vuole usare la bomba nucleare contro Israele

L’allarme di Netanyahu scuote la scena internazionale: il premier israeliano avverte che l’Iran mira a utilizzare la bomba nucleare contro Israele. A pochi giorni dalla fine della guerra dei 12 giorni tra Tel Aviv e Teheran, i timori crescono, alimentando tensioni e preoccupazioni globali. Con le recenti dichiarazioni di Netanyahu, si intensifica la corsa contro il tempo per impedire un escalation che potrebbe cambiare gli equilibri di sicurezza nella regione e nel mondo.

A meno di un mese dalla conclusione della guerra dei 12 giorni tra Tel Aviv e Teheran, arriva un nuovo allarme sul programma atomico del regime degli ayatollah. " L'Iran vuole usare la bomba nucleare contro Israele ", ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di un'intervista all'emittente Fox News andata in onda poche ore fa. Il leader dello Stato ebraico ha spiegato che alla vigilia dei raid contro l'Iran, il suo governo ha raggiunto la conclusione che lo storico nemico avrebbe costruito una bomba nucleare entro un anno precisando di temere che " a differenza di altre potenze nucleari, la useranno davvero e ci annienteranno ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'allarme di Netanyhau: "L'Iran vuole usare la bomba nucleare contro Israele"

In questa notizia si parla di: iran - bomba - nucleare - allarme

Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran. Ora la pace» La super bomba Mop e i missili I Guardiani della rivoluzione: «È guerra» - Nelle ultime notizie di domenica 22 giugno, il mondo è rimasto col fiato sospeso: gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, mentre le tensioni tra Israele e Iran continuano a intensificarsi.

Nel 1992, Shimon Peres dichiarava alla televisione francese che l’Iran avrebbe avuto la bomba atomica «entro il 1999». Benjamin Netanyahu, appena un anno dopo, rincarava la dose: «Teheran svilupperà la sua prima bomba nucleare entro il 1999». Era l’in Vai su Facebook

L'allarme di Netanyhau: L'Iran vuole usare la bomba nucleare contro Israele; Allarme nucleare: l’Aiea riunisce il Consiglio dopo i raid Usa in Iran; L'uranio arricchito al 60% e il giallo dell'allarme Aiea: quanto è vicino l'Iran a costruire la bomba atomica?.

L'allarme di Netanyhau: "L'Iran vuole usare la bomba nucleare contro Israele" - Il consigliere dello speaker del parlamento iraniano posta un'immagine di Israele colpito da bombe nucleari. Riporta ilgiornale.it

Iran-Israele, come cambia la deterrenza nucleare - La “guerra dei 12 giorni” non sarà ricordata per gli esiti tattici ma per lo sconvolgimento che ha innescato su scala globale: ha sancito la fine della ... Si legge su repubblica.it