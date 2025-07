Mercato Roma parla Wesley | Futuro? Non dipende solo da me io concentrato qui

La stagione della Roma inizia con un entusiasmo contagioso, e il raduno di Trigoria segna il primo passo verso nuovi traguardi. Wesley, protagonista indiscusso nel cuore dei tifosi, sa bene che il suo futuro non dipende solo da lui, ma dalla passione e dalla fiducia di tutta la piazza. In questa fase di attesa e speranza, l'impegno del club e del tecnico Gasperini saranno determinanti per scrivere un capitolo memorabile. La vera forza? Restare uniti e credere sempre nei nostri sogni.

Una domenica importante per la stagione della Roma, il giorno in cui ha ufficialmente inizio una stagione che poggia su grande fiducia e speranze da parte di tutto il popolo giallorosso. Via oggi al raduno estivo di Trigoria, con Gasperini pronto a mettersi al lavoro con una squadra decisamente incompleta, visto che dal mercato non è ancora arrivato nulla. Non ciò che sperava il tecnico, che contava di avere almeno un paio di innesti fin dal primo giorno di ritiro, e sta a Massara accelerare le trattative che ha attualmente in piedi. Uno dei giocatori da portare nella capitale al più presto è Wesley, sul quale ci sono novità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mercato Roma, parla Wesley: “Futuro? Non dipende solo da me, io concentrato qui”

