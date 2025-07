Oltre 250 ragazzi coinvolti nell’estate di Grottazzolina

L’estate a Grottazzolina si anima di energia e passione grazie alla Beach Volley Young Academy, un progetto che coinvolge oltre 250 ragazzi tra spiaggia e indoor. Tra divertimento e impegno, questo percorso dimostra come lo sport possa unire intere comunità, creando momenti indimenticabili sulla sabbia e nei palazzetti. Con la terza settimana alle spalle, il movimento si conferma protagonista di un’estate memorabile, capace di far crescere talento e amicizia.

A cavallo tra spiaggia e attenzione verso l’indoor continua l’estate su due binari della Yuasa Battery Grottazzolina, o meglio del mondo M&G Scuola Pallavolo, capace di coinvolgere un intero territorio. Arrivato a metà del cammino il percorso della Beach Volley Young Academy, con la terza settimana andata in archivio, per un movimento che ha coinvolto oltre 250 iscritti al camp in corso di svolgimento presso lo chalet DoppioZero di Lido di Fermo, e che chiama in causa oltre venti istruttori. Insieme a loro hanno fatto capolino in spiaggia tanti campioni della Yuasa Battery Grottazzolina, partendo da Michele Fedrizzi, che fa parte dello staff di istruttori in questa stagione, ma anche con tanti suoi compagni di squadra, che hanno fatto visita ai piccoli grandi atleti, capaci pure nel corso dell’estate di distinguersi vincendo altri tornei di beach giovanili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it