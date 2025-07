Basket serie B dopo tre anni a Chiusi sarà a disposizione della società biancoblu dove è praticamente cresciuto Ristopro il ritorno del preparatore Eros Biagioli

La Ristopro Janus Basket Fabriano, dopo aver consolidato il proprio roster con nomi di talento e riconfermato pilastri come Centanni e Dri, si prepara ad un'altra stagione all'insegna del successo. Con entusiasmo, la società annuncia il ritorno di Eros Biagioli come preparatore, portando esperienza e passione nello staff tecnico. La squadra biancoblu si appresta a scrivere un nuovo capitolo: pronti a stupire i propri tifosi e a conquistare obiettivi ambiziosi.

La Ristopro Janus Basket Fabriano continua a lavorare con determinazione alla costruzione della squadra per la stagione 202526. Dopo le importanti conferme di capitan Centanni e Dri, e gli arrivi del playmaker Beyrne, dell’alacentro Diarra, del regista Romondia, dell’ala piccola lettone Silke-Zunda e del lungo Redini, la società è attiva anche sul fronte dello staff tecnico. In quest’ottica, la Ristopro è orgogliosa di annunciare un gradito ritorno: Eros Biagioli sarà nuovamente il preparatore atletico della prima squadra. Una figura di grande esperienza e competenza, già protagonista con il club nella storica promozione in Serie A2 del 202021, e reduce da tre stagioni di alto livello a Chiusi tra Serie A2 e Serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net