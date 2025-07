Meteo una domenica da allerta arancione in Toscana | zone a rischio Situazione in diretta

Una domenica da allerta arancione scuote la Toscana, con un nucleo di maltempo proveniente dalle Baleari pronto a portare temporali intensi su gran parte della regione. L'allerta, scattata alle 7 di questa mattina, interessa la costa, le isole e l’entroterra, mettendo a rischio le attività e la sicurezza dei cittadini. Restate aggiornati in tempo reale per garantire la vostra sicurezza e quella dei vostri cari.

Firenze, 13 luglio 2025 – Una domenica di allerta arancione in Toscana. Il maltempo è generato da un nucleo perturbato proveniente dalle isole Baleari che porterĂ temporali, anche forti, sulla nostra regione. Rischio temporali, allerta su gran parte della Toscana dalle 7 di domenica 13 luglio L'allerta riguarda la costa dalla riviera apuo-versiliese all'Argentario, le isole, l'entroterra livornese e Grossetano. E' scattata alle 7 ed è prevista fino alle 13. Per quasi tutto il resto della regione il codice è giallo, ma non è escluso che nella giornata di domenica la sala regionale della Protezione civile possa prolungare e rivedere in peggioramento il codice visto che previsioni al momento indicano il rischio di pioggia forte anche in altre zone della Toscana nel primo pomeriggio, anche sul Fiorentino.

