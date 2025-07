Di padre in figlia la dinastia dei Bertolucci Bianca convocata nella nazionale under 17

di padre in figlia, la dinastia dei Bertolucci si arricchisce di una nuova promessa. Dopo le leggende Mirko e Alessandro, è ora il turno di Bianca, quindicenne portiere, di mostrare il suo talento sulla scena internazionale agli Europei Under 17 di Gujan Mestras in Francia. La sua storia dimostra che, nel mondo dell'hockey su pista, la passione e il talento possono trasmettersi di generazione in generazione, portando avanti una tradizione di eccellenza e sogni da realizzare.

Di padre in figlia. Quando l’hockey su pista è una questione di famiglia. La dinastia dei Bertolucci, dopo due autentiche leggende come i fratelli Mirko e Alessandro, si allarga e comprende anche la quasi 15enne Bianca figlia di Mirko che leggenda, al femminile, spera di diventarlo e che da oggi inizierà il suo percorso in Nazionale agli Europei Under 17 di Gujan Mestras in Francia. Bianca di ruolo fa il portiere, ruolo da sempre considerato fuori le righe, e questo dice già molto sulla forte personalità, eredità del padre, di questa ragazzina che ha già passato una stagione, l’ultima, non solo fuori di casa ma addirittura in un altro paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Di padre in figlia, la dinastia dei Bertolucci. Bianca convocata nella nazionale under 17

