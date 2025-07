Calciomercato Milan Jackson ancora possibile? La verità di Romano

Il calciomercato del Milan si infiamma con l'ormai celebre Nicolas Jackson al centro del gossip. Fabrizio Romano, guru delle trattative, svela che il club rossonero non ha mollato la presa: la verità su Jackson è ancora tutta da scrivere. Ma sarà davvero possibile? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le potenziali evoluzioni di questa attesa operazione di mercato.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato anche del Milan. I rossoneri continuano a puntare su Nicolas Jackson. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jackson ancora possibile? La verità di Romano

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

