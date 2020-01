Supercoppa Spagna, il Real Madrid vince: Atletico battuto ai rigori (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Real Madrid trionfa in Supercoppa di Spagna battendo i cugini dell’Atletico alla lotteria dei rigori: decisivo Sergio Ramos Il Real Madrid alza al cielo la Supercoppa di Spagna dopo aver sudato parecchio contro i rivali di sempre dell’Atletico. La vittoria è arrivata soltanto dopo i calci di rigore, preceduti da 120′ ad alta intensità. 4-1 il risultato finale, dopo un pareggio a reti bianche durato fino al termine dei supplementari. Errori fatali di Saul e Thomas per i colchoneros, mentre è stato capitan Sergio Ramos a regalare la gioia finale ai Galacticos. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

