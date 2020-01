Possibili gelate notturne a Venezia: stasera spargisale ancora in azione (Di domenica 12 gennaio 2020) La Centrale operativa della Polizia Locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, visto il persistere delle basse temperature nella nottata di oggi, domenica 12 gennaio, anche questa sera, a partire dalle ore 22, entreranno in azione gli spargisale. I mezzi interverranno lungo tutti i percorsi carrabili della terraferma Veneziana, del Lido di Venezia, di Pellestrina, di Sant’Erasmo, di Piazzale Roma e del Tronchetto. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza e si ricorda inoltre ai cittadini che, nel piano d’informazione “Ocio che nevega” predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.L'articolo Possibili gelate notturne a Venezia: stasera spargisale ancora in azione Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

meteobologna2 : Meteo ORA. Temperatura 3° (2° se sei in collina) umidità di 69%.temperatura scendendo. possibili gelate durante la notte. vento 3 km/h - venezia_today : Venezia: possibili gelate notturne, spargisale in azione - Padova News - zazoomnews : Venezia: possibili gelate notturne spargisale in azione - #Venezia: #possibili #gelate #notturne -