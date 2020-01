Pagani, incidente sulla variante nella notte: stamane la messa in sicurezza (VIDEO) (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Pagani (Sa) – È stata messa in sicurezza l’intera area dove, alle prime luci dell’alba, intorno alle 4, a Pagani si è verificato uno spaventoso incidente, fortuna mente senza gravi conseguenze. La variante è tornata ad essere percorribile, dopo che è un’ auto con a bordo quattro persone è uscita fuori strada rompendo il muro di recinzione. L’incidente, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze per chi era a bordo dell’auto che ha rischiato di precipitare da un’altezza di trenta metri, ma i disagi peggiori si erano verificati sulla strada che senza il muro non era percorribile in sicurezza. Ad annunciare il completamento del lavoro il vice sindaco Anna Rosa Sessa che ha colto per ringraziare per gli interventi tempestivi ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile “Papà Charlie“. Sono stati i ... Leggi la notizia su anteprima24

