Morto Giovanni Custodero, il calciatore che aveva chiesto la sedazione (Di domenica 12 gennaio 2020) È Morto stamattina Giovanni Custodero, il portiere di 27 anni di Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), malato di sarcoma osseo. Qualche giorno fa aveva annunciato su Facebook di voler ricorrere alla sedazione profonda, per lenire il dolore. Il calciatore aveva giocato nella squadra di calcio a 5 del Fasano, nel campionato di C2. Chi era Portiere di calcio a 5 con la maglia del Fasano nel campionato di C2, a Giovanni era stato diagnosticato un sarcoma osseo nel 2017 e contro questo tumore ha combattuto quotidianamente comunicando itinerario di cura ed impressioni suo social. La scorsa settimana aveva annunciato di voler farsi sedare per allievare le sofferenze. "Eccoci arrivati alla battaglia finale, siamo io e lui, uno davanti all'altro e lo guardo in faccia - aveva scritto - capisco che è forte dell'energia con la quale l'ho nutrito in questi anni, mentre io sono ormai ... Leggi la notizia su tg24.sky

fattoquotidiano : Giovanni Custodero, è morto il calciatore 25enne di Fasano malato di tumore: aveva chiesto di entrare in coma farma… - Corriere : Morto Giovanni Custodero, l’ex calciatore malato che aveva scelto la sedazione profonda - Agenzia_Ansa : Morto il calciatore Giovanni Custodero, aveva scelto la sedazione profonda #ANSA -